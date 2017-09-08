 مدير العمل والتنمية الاجتماعية القنفذي يؤكد على حماية “يتيم صبيا المعنف” ويطمئن على وضعه بالمستشفى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير العمل والتنمية الاجتماعية القنفذي يؤكد على حماية “يتيم صبيا المعنف” ويطمئن على وضعه بالمستشفى

مدير العمل والتنمية الاجتماعية القنفذي يؤكد على حماية “يتيم صبيا المعنف” ويطمئن على وضعه بالمستشفى
المناطق _ أمل بهكلي
أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان ، المهندس أحمد القنفذي خلال زيارته للطفل اليتيم “موسى” المعنف على يد أربعة من أخواله على حمايته  وتطبيق نظام الحماية من الإيذاء على المتسببين في إيصال الطفل لهذه الحالة الجسدية والنفسية السيئة .

وخلال الزيارة ذاتها قدمت جمعية البر بالكدمي هاتفًا نقالاً وأدوات مدرسية للطفل ولبقية أشقائه بالإضافة لمبلغ مالي، دعما منها للأسرة .

وكان مدير عام فرع الوزارة ونائب مدير وحدة الحماية الإجتماعية  قد اطمئنا اليوم على حالة الطفل واستمعا لشرح مفصل عن حالته الصحية .

يشار إلى أن  وحدة الحماية كان قد توصلت للحالة فور وصول المشكلة لهاشتاق في تويتر وباشرتها في مستشفى صبيا العام ، وتواصل متابعتها يوميًا ، عقب ماتعرض لعنف جسدي شديد على يدي أخواله وتم إيداعهم بالتوقيف .

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