مليشيا الحوثي تجلي أهالي قرية خور بتعز قسرا

قال الناشط الإعلامي محمد مهيوب، إن مليشيات الحوثي والمخلوع، قامت بتهجير ما تبقى من أهالي قرية خور، على أطراف الربيعي الضباب، غربي تعز، مشيرا إلى أنها قامت بإجبارهم على الخروج من منازلهم وطردهم بالقوة.

وبث الناشط، صورا للسكان، الذين قامت الميليشيات بتهجيرهم من القرية الواقعة على أطراف منطقة الربيعي-الضباب، بتعز، جنوبي غرب اليمن.

وهجّرت الميليشيات عددا كبيرا من السكان، من قرى عزلة بلاد الوافي، غربي تعز، قبيل أشهر، وعادة ما يقوم الحوثيون يتهجير السكان المناوئين لهم من منازلهم، خصوصا في المناطق التي لا تخضع لفكرهم.