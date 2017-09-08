 مليشيا الحوثي تجلي أهالي قرية خور بتعز قسرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مليشيا الحوثي تجلي أهالي قرية خور بتعز قسرا حكومة قطر تتعاقد مع شركة أمريكية شهيرة لتحسين علاقتها مع اليهود الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مدير العمل والتنمية الاجتماعية القنفذي يؤكد على حماية “يتيم صبيا المعنف” ويطمئن على وضعه بالمستشفى المعارضة القطرية في بيان #عاجل : لم يكن مفاجئا لنا مسارعة النظام القطري إلى محاولة نسف جهود أمير الكويت بلدية الخرج تغلق 7 محلات متعلقة بالصحة العامة أمير الكويت يؤكد قدرة وحكمة القادة والرؤساء على تجاوز الأزمة الخليجية الكويت والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية للتعاون الجمركي المملكة والإمارات والبحرين ومصر : تؤكد أن الحوار مع قطر حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط وزير خارجية قطر يرد على تصريح أمير الكويت بشأن المطالب الـ 13 في تخبط واضح .. الجزيرة تنشر ثم تحذف كلمة أمير الكويت بعد تعليق العذبة شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو الإطاحة بالفتاة “كاشفة الرأس”

مليشيا الحوثي تجلي أهالي قرية خور بتعز قسرا

مليشيا الحوثي تجلي أهالي قرية خور بتعز قسرا
المناطق_وكالات

قال الناشط الإعلامي محمد مهيوب، إن مليشيات الحوثي والمخلوع، قامت بتهجير ما تبقى من أهالي قرية خور، على أطراف الربيعي الضباب، غربي تعز، مشيرا إلى أنها قامت بإجبارهم على الخروج من منازلهم وطردهم بالقوة.

وبث الناشط، صورا للسكان، الذين قامت الميليشيات بتهجيرهم من القرية الواقعة على أطراف منطقة الربيعي-الضباب، بتعز، جنوبي غرب اليمن.

وهجّرت الميليشيات عددا كبيرا من السكان، من قرى عزلة بلاد الوافي، غربي تعز، قبيل أشهر، وعادة ما يقوم الحوثيون يتهجير السكان المناوئين لهم من منازلهم، خصوصا في المناطق التي لا تخضع لفكرهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>