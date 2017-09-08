 حاكم فلوريدا لسكانها: لا تعتقدوا أنكم تستطيعون مواجهة «إيرما» قوموا بإخلاء منازلكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حاكم فلوريدا لسكانها: لا تعتقدوا أنكم تستطيعون مواجهة «إيرما» قوموا بإخلاء منازلكم

حاكم فلوريدا لسكانها: لا تعتقدوا أنكم تستطيعون مواجهة «إيرما» قوموا بإخلاء منازلكم
المناطق_وكالات

حث حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ريك سكوت، السكان على الإستجابة لطلبات إخلاء المنطقة اليوم مع اقتراب وصول الإعصار إرما، أقوى عاصفة على الإطلاق يتم تسجيلها في المحيط الأطلسي من الولاية.

ودعا سكوت جميع سكان الولاية إلى الإستعداد لإخلاء المنطقة قبيل وصول العاصفة وطلب من السكان الخروج الآن في ظل عمليات إخلاء إلزامية.

وقال سكوت  :لا تعتقدوا أنكم تستطيعون تحّمل هذه العاصفة .. كل أسرة في فلوريدا يجب أن تكون مستعدة للإخلاء بغض النظر عن الساحل الذي أنتم عليه.

وتعمل الولاية على التأكد من وجود ما يكفي من البنزين عن طريق جلب المزيد من ناقلات النفط، والطلب من محطات البنزين أن تظل مفتوحة خارج ساعات العمل المعتادة, حاثاً سكوت على أن “يأخذوا ما يحتاجونه من الوقود”, حيث تم تفعيل طلب إجلاء إلزامي في منطقة فلوريدا كيز، بحسب سكوت، مضيفاً أن ما يقدر بـ 31 ألف شخص غادروا الجزر المنخفضة عن سطح البحر.

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