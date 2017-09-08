 المركز الوطني لمراقبة الأعاصير: الإعصار «خوسيه» يشتد إلى الدرجة الثالثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المركز الوطني لمراقبة الأعاصير: الإعصار «خوسيه» يشتد إلى الدرجة الثالثة

المركز الوطني لمراقبة الأعاصير: الإعصار «خوسيه» يشتد إلى الدرجة الثالثة
المناطق_وكالات

أعلن المركز الوطني الأميركي لمراقبة الأعاصير اليوم ، أن الإعصار خوسيه اشتد قوة وأصبح إعصاراً خطراً من الدرجة الثالثة، فيما يواصل المضي في مسار الإعصار إيرما.

وأفاد المركز أن الإعصار المتواجد حالياً شرق جزر الأنتيل الصغرى، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 195 كلم/ساعة، فيما يتجه شمال غرب بقوة 30 كلم/ساعة , مضيفاً أن الإعصار من الممكن أن تشتد قوته أيضاً بعض الشيء خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وضرب الإعصار إيرما، المصنف في الفئة الخامسة وهي الأعلى ضمن سلم قوة الأعاصير، عدة جزر في الكاريبي موقعاً فيها أضراراً جسيمة , فيما شق إيرما طريقه غرباً في الكاريبي محملاً برياح سرعتها 295 كلم بالساعة.

وبالإضافة إلى إعصاري إيرما وخوسيه، يتشكل حالياً إعصار أطلسي ثالث يدعى كاتيا، لا يزال في الدرجة الأولى، في جنوب غرب خليج المكسيك, وبحسب خبراء الأرصاد الجوية فان آخر مرة تشكلت فيها ثلاثة أعاصير متزامنة في المحيط الاطلسي كانت في سبتمبر 2010.

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