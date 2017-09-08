شرطة مكة عن فتاة جدة: تصرفاتها غير متزنة وعطلت المرور وتم التحفظ عليها

تحفظت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة على فتاة في العقد الرابع من العمر إثر قيامها في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كاشفة الرأس بالوقوف في منتصف الطريق العام واستيقاف المركبات معطلة حركة السير مع تجمهر مجموعه من الأشخاص حولها بشمال محافظة جدة .

وفي التفاصيل فقد أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة للمقطع المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام احد رجال الأمن بدوريات أمن محافظة جدة بمحاولة إركاب إحدى الفتيات بالعربة الرسمية عليه توضح شرطة المنطقة انه بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨ وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأثناء تحرك إحدى دوريات الأمن بحدود موقعها بشمال محافظة جدة تم ملاحظة فتاه في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم باستيقاف المركبات معطلة حركة السير مع تجمهر مجموعه من الأشخاص حولها.

باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها تبين عدم ترابط أقوالها وعدم اتزان تصرفاتها ولعدم وجود احد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات.