إبراهيموفيتش يكشف عن رقم قميصه الجديد مع مانشستر

كشف نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن رقم القميص الذي سيرتديه مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يترك الفريق، ولن يترك الملعب.

وذكر إبراهيموفيتش ، في تغريدة جديدة على صفحته بـ”تويتر”، “حسنت رقمي فقط” في إشارة إلى أنه سيرتدي القميص رقم “10” بدلا من القميص رقم “9” الذي ارتداه في المواسم الماضية.

وفي غضون الساعة الأولى بعد بث هذه التغريدة، جرى إعادة بثها من متابعي اللاعب 12 ألف مرة، علما بأن عدد متابعي إبراهيموفيتش على “تويتر” يبلغ 4.6 مليون متابع.

وبعد إصابة خطيرة في الركبة خلال أبريل الماضي ، لم يكن إبراهيموفيتش ضمن قائمة الفريق في بداية يونيو الماضي، وحصل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو ، المنضم حديثا لمانشستر يونايتد ، على إذن من النجم السويدي بأن يرتدي القميص رقم “9” ، وفي نهاية أغسطس المنقضي، أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد العقد مع النجم السويدي، وأنه سيرتدي القميص رقم “10” .