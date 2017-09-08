 إسرائيل بعد ضرب مصنع للنظام: الوجود الروسي بسوريا لا يردعنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إسرائيل بعد ضرب مصنع للنظام: الوجود الروسي بسوريا لا يردعنا

إسرائيل بعد ضرب مصنع للنظام: الوجود الروسي بسوريا لا يردعنا
المناطق_وكالات

في أول اعتراف إسرائيلي بضرب سوريا، أكد رئيس معهد البحوث للأمن القومي الإسرائيلي عاموس يادلين، أن “الهجوم الإسرائيلي على سوريا كان هجوماً غير اعتيادي”.

وزعم يادلين أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركز عسكري سوري لتطوير صواريخ تصيب أهدافها بدقه، مشيراً إلى أن الأجهزة الإسرائيلية حذرت من وجود هذا المصنع في منطقة مصايف وتم اتخاذ أمر بضربة في النهاية.

وقال يدلن في حوار مقتضب، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الهجوم الإسرائيلي يحمل ثلاثة رسائل مهمة: الأولى أن إسرائيل لن تسمح بتعاظم قوة تصنيع أسلحة في سوريا، والثانية أن إسرائيل ستتصرف وتبادر بتوجيه ضربات إلى سوريا حال استمرت في تهديد إسرائيل، والرسالة الثالثة، وهي الأهم، أن وجود الدفاعات الجوية الروسية في سوريا لم يمنع الهجوم الإسرائيلي على سوريا.

وتابع أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي رد فعل يمكن أن تحدثه هذه الضربات. وكان النظام السوري قد قال إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد المقرات العسكرية في حماة، مؤكداً سقوط جنديين وإحداث أضرار مادية.

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