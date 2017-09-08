 آبل تواجه خللاً كبيراً في عملية إنتاج «آي فون 8» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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آبل تواجه خللاً كبيراً في عملية إنتاج «آي فون 8»

آبل تواجه خللاً كبيراً في عملية إنتاج «آي فون 8»
المناطق_وكالات

تعاني شركة آبل من خلل في وقت مبكر من عملية انتاج هاتفها الرائد المسمى آي فون 8، والذي من المتوقع أن تقوم الشركة بكشف النقاب عنه يوم الثلاثاء ضمن حدثها المزمع عقده بتاريخ 12 سبتمبر الحالي.

وذلك بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع، مما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات الطويلة وتأخير عملية الشحن عند بدء طلب الجهاز في وقت لاحق من هذا الشهر من قبل العملاء.

وقد يؤدي هذا الخلل إلى انتكاسة لمدة شهر تقريباً في الجدول الزمني للتصنيع، مما يعني تجاوز فترة المبيعات الأولية وإضعاف التوقعات المتعلقة بمبيعات فترة عطلة نهاية السنة، كما انخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف بعد ظهر الخميس، في أعقاب تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي أوضح أن هاتف آي فون الجديد البالغ سعره حوالي ألف دولار أمريكي قد يعاني من تأخيرات في الشحن بسبب التعقيدات المتعلقة بنوعية شاشات العرض الجديدة.

ويبدو أن الشركة تواجه صعوبة في محاولتها تضمين أجهزة استشعار بصمات الأصابع الخاصة بميزة معرف اللمس (Touch ID) في شاشة الهاتف الجديد، ويأتي هذا التقرير بعد توقع العديد من محللي “وول ستريت” تأخر هاتف آي فون الجديد، بما في ذلك المحلل الرئيسي مينغ تشي كو الذي أفادت تقاريره الموجهة للمستثمرين بأن الشركة تعاني من صعوبات في عملية التصنيع.

ويتوقع أن يتم تزويد هاتف واحد على الأقل من الهواتف الجديدة، التي تنوي شركة آبل الإعلان عنها ضمن الحدث الخاص بها، بشاشة من نوع (OLED)، وهي شاشات عرض ذات نوعية تسمح للهواتف بالحصول على شاشات منحنية الأطراف مثل هواتف شركة سامسونغ من فئة جالاكسي.

ويتواجد في الوقت الحالي عدد قليل من الشركات، بما في ذلك سامسونغ، القادرة على تصنيع كميات كبيرة من شاشات (OLED) بأحجام مختلفة مخصصة للهواتف.

ويوضح التقرير أن ميزة معرف اللمس لن تكون جزء من جهاز آي فون الجديد الذي جرى إعادة تصميمه، وذلك بعد ظهور العديد من الشائعات حول إمكانية قيام شركة آبل بالتخلص من جهاز استشعار بصمات الأصابع، التي ظهرت لأول مرة على الهواتف الذكية في عام 2013، بحيث انه لن يتم تضمين الماسح الضوئي لبصمات الأصابع.

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