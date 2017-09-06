 القوات السعودية تقتل «13» حوثياً خلال محاولتين للتسلل داخل المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القوات السعودية تقتل «13» حوثياً خلال محاولتين للتسلل داخل المملكة

القوات السعودية تقتل «13» حوثياً خلال محاولتين للتسلل داخل المملكة
المناطق_متابعات

ذكرت مصادر أن القوات السعودية تمكنت من قتل 13 عنصراً من الانقلابيين خلال تصديها لهجومين منفصلين بالمناطق الحدودية اليمنية المحاذية لمحافظة الحرث.

وأضافت المصادر أن القوات رصدت مجموعة من الميليشيات التابعة للحوثيين وعناصر من الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح بالقرب من إحدى القرى الحدودية بمحافظة الحرث، لافتةً إلى أن المدفعية السعودية وطائرات الأباتشي قامت بقصفهم بعد استدراجهم لمكان مفتوح لينتج عن ذلك مقتل 8 عناصر حوثية بينهم قيادي بحسب الوطن السعودية.

وأشارت إلى أن المدفعية قتلت 5 عناصر حوثية ودمرت طقم عسكري خلال تصديها لمحاولة تسلل في أحد المواقع القريبة من الحدود بهدف نصب مدافع لإطلاق قذائف على المنازل المدنية القريبة من الحدود.

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