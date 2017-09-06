 منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لأزمة الروهينغيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرقاش: المطالب الـ 13 هي الركن الأساس لحل الأزمة وحصيلة تراكم سياسات الدوحة حصيلة ضحايا العنف في بورما قد تتجاوز الألف قتيل منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لأزمة الروهينغيا مستشفى النساء والولادة بالجوف يسجل أول حالة ولادة بتلقيح صناعي ‏‫سلطان بن سلمان: المملكة لا تنظر للحج والعمرة كنشاط سياحي غارات روسية تقتل نحو 40 من عناصر داعش في سوريا المملكة تؤكد إدراكها لأهمية نشر ثقافة السلام محليا ودوليا المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية بسبب التجارب النووية القوات السعودية تقتل «13» حوثياً خلال محاولتين للتسلل داخل المملكة إبراهيموفيتش يكشف عن رقم قميصه الجديد مع مانشستر آبل تواجه خللاً كبيراً في عملية إنتاج «آي فون 8» المحكمة الدستورية في إسبانيا تعلق قانون استفتاء كتالونيا

منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لأزمة الروهينغيا

منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لأزمة الروهينغيا
المناطق_الرياض

حث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين ، الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة شعب الروهينغيا في ميانمار.

ودعا في رسائل إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي , فيديريكا موغيريني ، وسمو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان , الأمير زيد رعد الحسين ، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين , فيليبو غراندي ، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الأزمة القائمة في ولاية راخين.

وجدد التأكيد على أن منظمة التعاون الإسلامي ضمت صوتها إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى تنفيذ توصيات لجنة ولاية راخين ، لكنها أهداف بعيدة المدى ، بينما هناك حاجة عاجلة وفورية للتدخل إنقاذاً للأرواح.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية، مجددة دعوتها حكومة ميانمار إلى وضع حد لدوامة العنف والمعاملة اللاإنسانية لشعب الروهينغيا , وإلى إيجاد حل دائم لمسألة وضعهم القانوني.

وأكدت أنه منذ عام 2014، دأبت منظمة التعاون الإسلامي على التحذير من أنه إذا استمرت حكومة ميانمار في تدمير المنازل , وقتل المدنيين الأبرياء , وإهانة السكان كافة من دون أن تتوفر لهم أي فرص للجوء إلى العدالة , فإن ذلك سيجد أرضية خصبة لتجنيد العناصر المتطرفة , مشيرة إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لمنع الإبادة الجماعية للروهينغيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>