قرقاش: المطالب الـ 13 هي الركن الأساس لحل الأزمة وحصيلة تراكم سياسات الدوحة

وجه الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الشكر لأمير الكويت لجهوده فى معالجة أزمة قطر، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مطالب الدول الأربعة هى الركن الأساسى لحل تلك الأزمة.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع “تويتر” :”جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر ومحيطها الخليجي الطبيعي، وتخبط أصبح ملازم وصفة لسياسة ودبلوماسية الدوحة في التعامل مع التطورات”.

وتابع: “المطالب الـ١٣ الركن الأساس لحل الأزمة وهي حصيلة تراكم سياسات مضرة وانعدام الثقة في الدوحة، وتصريحات أمير الكويت أيا كانت القراءة أكدت مركزيتها”.

و أضاف: “التحالف أكد منذ اليوم الأول أن حل الأزمة دبلوماسي وحركته ضمن حقوقه السيادية، فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري”.

واختتم تغريداته قائلا: “قلقي أن الدوحة تقوض جهود الكويت الخيّرة بتعدد مصادر القرار والتردّد والتراجع،الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها وإضاعة الفرص في غير صالحها”.