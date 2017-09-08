 علماء روس: المريخ يحتوي على الماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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علماء روس: المريخ يحتوي على الماء

علماء روس: المريخ يحتوي على الماء
المناطق - وكالات

استطاع العلماء الروس تأكيد وجود الماء على سطح المريخ، وذلك بفضل المعلومات الواردة من مقياس الطيف المنصوب في روفر “كيوريوسيتي” (Curiosity ) الأمريكي.

قالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلا عن مدير مختبر أشعة غاما الفضائية التابع لمعهد الدراسات الفضائية في أكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف، إن المعلومات الواردة من مقياس الطيف النيتروني الروسي التصنيع المنصوب في مسبار” كيوريوسيتي” تؤكد وجود الماء على الكوكب الأحمر.

وقال المشرف على التجربة الروسية إن الظروف اللازمة لولادة الحياة في الكوكب الأحمر تدهورت نتيجة سقوط كويكب على سطحه.

بحسب العالم الروسي فإن جزءا من الماء توغل إلى جوف المريخ بعد سقوط الكويكب، حيث شكل الماء المتجمد في بعض مناطق المريخ نسبة 10% من تربته.

وأضاف ميتروفانوف أن المريخ شهد تطورا أكبر بكثير من مجرد احتواء الماء، إذ امتلك غلافا جويا كثيفا ومجالا مغناطيسيا. وكان الكوكب الأحمر مثل الأرض الفتية، ثم واجه كارثة خطيرة جدا جعلته باردا وأكثر جفافا.

وأوضح العالم الروسي أن الطبقات العليا لتربة المريخ تحتوي على نسبة 3%-5% من الماء.

وحسب المشرف على التجربة الروسية، فإن العلماء سيضطرون في المستقبل إلى اتخاذ قرار بشأن نقل المياه من الأرض إلى المريخ أو استخراجها من جوفه.

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