 تفاصيل التقديم على وظائف أرامكو للجنسين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تفاصيل التقديم على وظائف أرامكو للجنسين دريشة العوشزية بعنيزة.. إطلالة تاريخية وإرث ثقافي علماء روس: المريخ يحتوي على الماء الأمير خالد بن سلمان يتفقد مقاتلات حديثة اشترتها المملكة من الولايات المتحدة صحة الأحساء تكمل استعداداتها لمعرضها التوعوي الترفيهي (شِاهد) إعصار إرما يربك فلوريدا.. هروب جماعي للسكان ومئات الطائرات تستعد للإقلاع تعرف على حقيقة الحوار المتداول لسفير المملكة لدى الكويت “لافروف” يتوجه إلى الرياض قبل زيارة الملك المرتقبة إلى موسكو هل تعلم أن مرضى اللثة والأسنان أكثر عرضة لأمراض القلب ؟! قرقاش: المطالب الـ 13 هي الركن الأساس لحل الأزمة وحصيلة تراكم سياسات الدوحة حصيلة ضحايا العنف في بورما قد تتجاوز الألف قتيل منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لأزمة الروهينغيا

تفاصيل التقديم على وظائف أرامكو للجنسين

تفاصيل التقديم على وظائف أرامكو للجنسين
المناطق - الرياض

قامت شركة أرامكو بتحديث نظام التوظيف لديها، حيث إن تقديم طلب توظيف متاح طوال العام لذلك يمكن للمواطن التقديم على التوظيف في أي وقت وكذلك يمكنه تحديث بياناته ومتابعة حالة الطلب من لوحة المعلومات الخاصة به.

وأوضحت الشركة أن وقت مراجعة طلب التوظيف مختلف وذلك حسب الاحتياج:

شروط التقديم للخريجين الحديثين:

– درجة البكالوريوس أو درجة أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

– معدل تراكمي لا يقل عن 2.0 أو أكثر بنظام الأربع نقاط، أو 3.0 أو أكثر بنظام الخمس نقاط، أو الدرجات المعادلة للأنظمة المطبقة في المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وغيرها، في التخصصات الفنية (الهندسة، وعلوم الكومبيوتر، وتقنية المعلومات، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، وغيرها).

– معدل تراكمي لا يقل عن 2.5 أو أكثر بنظام الأربع نقاط، أو 3.5 أو أكثر بنظام الخمس نقاط، أو الدرجات المعادلة للأنظمة المطبقة في المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وغيرها، في التخصصات الإدارية (المحاسبة، والإدارة، والتسويق، والاقتصاد، والقانون، واللغة الإنجليزية، والعلاقات العامة، وغيرها).

شروط التقديم لذوي الخبرة :
– خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات أو أكثر.
– درجة البكالوريوس أو درجة أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.
– درجة الدبلوم أو الثانوية العامة بنظام الدراسة بدوام كامل

ملاحظة : خطوات التسجيل باللغة الإنجليزية

لتسجيل سيرة ذاتية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>