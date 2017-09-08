تفاصيل التقديم على وظائف أرامكو للجنسين

قامت شركة أرامكو بتحديث نظام التوظيف لديها، حيث إن تقديم طلب توظيف متاح طوال العام لذلك يمكن للمواطن التقديم على التوظيف في أي وقت وكذلك يمكنه تحديث بياناته ومتابعة حالة الطلب من لوحة المعلومات الخاصة به.

وأوضحت الشركة أن وقت مراجعة طلب التوظيف مختلف وذلك حسب الاحتياج:

شروط التقديم للخريجين الحديثين:

– درجة البكالوريوس أو درجة أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

– معدل تراكمي لا يقل عن 2.0 أو أكثر بنظام الأربع نقاط، أو 3.0 أو أكثر بنظام الخمس نقاط، أو الدرجات المعادلة للأنظمة المطبقة في المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وغيرها، في التخصصات الفنية (الهندسة، وعلوم الكومبيوتر، وتقنية المعلومات، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، وغيرها).

– معدل تراكمي لا يقل عن 2.5 أو أكثر بنظام الأربع نقاط، أو 3.5 أو أكثر بنظام الخمس نقاط، أو الدرجات المعادلة للأنظمة المطبقة في المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وغيرها، في التخصصات الإدارية (المحاسبة، والإدارة، والتسويق، والاقتصاد، والقانون، واللغة الإنجليزية، والعلاقات العامة، وغيرها).

شروط التقديم لذوي الخبرة :

– خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات أو أكثر.

– درجة البكالوريوس أو درجة أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

– درجة الدبلوم أو الثانوية العامة بنظام الدراسة بدوام كامل

ملاحظة : خطوات التسجيل باللغة الإنجليزية

لتسجيل سيرة ذاتية.