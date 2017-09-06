دراسة: القهوة مهددة بالزوال

بينت دراسة حديثة نشرت في مجلة “نباتات الطبيعة”، إن من المرجح أن يقضي الاحتباس الحراري على نصف مزارع حبوب البن في بلدان مثل إثيوبيا، التي تعد أحد المواطن الرئيسية للبن.

وجاء في الدراسة التي نشره معهد المناخ الأسترالي، أنه “بسبب التغيرات المناخية، سنفقد نصف الأماكن الصالحة لزراعة القهوة بحلول عام 2050، وبحلول عام 2080، ستنقرض القهوة البرية ذات الجينات الأقوى في مواجهة التغيرات المناخية، ويتفق مستشارو شركات القهوة الكبرى كستاربكس ولافازا مع فرق البحث المهتمة بالبيئة أن نقصان القهوة يصعب عملية إيجاد القهوة الجيدة، ويؤثر على حياة 25 مليون مزارع حول العالم”.

ويشتكي المزارعون من ندرة مياه الأمطار في المواسم، التي كانت تشهد مطراً غزيراً وهو أمر أساسي لنمو المحصول، واضطر بعضهم إلى زرع الذرة للحصول على حصاد ودخل ثابت، وتشكل القهوة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الإثيوبي، حيث ساهمت بما يقرب من تسعمائة مليون دولار أمريكي من الصادرات في العام الماضي .

يذكر ان 2.25 بليون كأس من القهوة يستهلك يومياً؛ وصناعة القهوة تعتبر حيوية، وتعد ثاني أهم مصدر دخل من الصادرات للدول النامية، لكن النوع الأهم والأشهر من القهوة هي القهوة العربية، ويمكن فقط أن تنمو في ظروف خاصة، أي في المناطق الإستوائية حول العالم، كوسط أميركا والبرازيل وإندونسيا وفيتنام وشرق أفريقيا.