 الذهب يصعد لأعلى مستوى له في عام بدعم تراجع الدولار وتوترات كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الذهب يصعد لأعلى مستوى له في عام بدعم تراجع الدولار وتوترات كوريا الشمالية

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في عام بدعم تراجع الدولار وتوترات كوريا الشمالية
رويترز

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية ومع تصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1352.91 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 1359.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة إلى 91.177 اليوم الجمعة بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ يناير 2015.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط مع نزول عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والمخاوف من تأثير الإعصارين إيرما وهارفي على أكبر اقتصاد في العالم إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.15 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق اليوم أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل عند 18.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 961 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1018 دولارا للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ مارس .

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