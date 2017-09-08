بدء الاجتماعات التحضيرية لقمة “التعاون الإسلامي” للعلوم والتكنولوجيا في أستانا

بدأت أعمال الاجتماعات التحضيرية لقمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في أستانا يومي 10 و11 سبتمبر 2017، على مستوى المندوبين بالدول الأعضاء بالمنظمة في العاصمة الكزخية .

وتعد القمة من حيث المضمون الأولى من نوعها، وكذلك باعتبارها أول قمة متخصصة غير استثنائية في تاريخ المنظمة , حيث ستبحث الدول الأعضاء مختلف المواضيع المتعلقة بعلوم التكنولوجيا بوصفها حقل مهم من أنشطة المنظمة التي تعمل أيضاً في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا في المنظمة السفير نعيم خان ، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع اليوم ، أن اجتماع الخبراء سيستكمل مناقشة مسوّدة أجندة استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي سيتم رفعها إلى قادة الدول الإسلامية في قمتهم المرتقبة لاعتمادها باعتبارها خارطة الطريق حتى عام 2026.

وأضاف السفير خان أن الاستراتيجية تهدف إلى التركيز على عدة أهداف جرى التوصية بها بغية تعزيز قدرات الدول الأعضاء في هذه المجالات، واستثمار مجالات العلوم والتقنيات في خدمة الأهداف التنموية والاقتصادية , والنهوض بالمستوى المعيشي للدول الأعضاء , وتوفير فرص عمل لفئة الشباب التي تشكل النطاق الأوسع من مختلف الفئات للشعوب الإسلامية.

يذكر أن أجندة الأعمال قد تم بحثها سابقا في مقر المنظمة بجدة في 17 مايو الماضي خلال فترة التحضيرات للقمة , والتي استمرت ثلاث سنوات ، بعد أن انطلقت فكرتها من الأساس في القمة الاستثنائية الثانية بمكة المكرمة في عام 2003.

كما سيعقد الوزراء المعنيون بمجالات العلوم والتكنولوجيا غداً السبت , اجتماعاً لمراجعة ما تم بحثه سابقا قبل رفع نتائج الاجتماعات التحضيرية إلى القمة يوم الأحد المقبل، حيث ستشهد القمة العديد من الفعاليات والاجتماعات الجانبية التي تتعلق بالشأن نفسه.