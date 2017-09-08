محكمة أمريكية تحبط جزئيا مسعى ترامب لحظر دخول اللاجئين

رفضت محكمة استئناف أمريكية تثبيت مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض حظر مؤقت على دخول اللاجئين إلى البلاد، وقضت باستثناء قسم منهم من أمر رئاسي تنفيذي يحظر دخول اللاجئين.

وقضت المحكمة في حكمها بأن أولئك الذين تربطهم صلات بوكالة ما لإعادة التوطين، يجب استثناؤهم من الأمر الرئاسي التنفيذي الذي يحظر دخول اللاجئين.

وقضت أيضاً هيئة محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة، بأن أجداد وجدات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وأبناء عم وأبناء خال المقيمين بصورة مشروعة بالولايات المتحدة، يجب استثناؤهم من أمر ترامب الذي يمنع دخول المسافرين من ست دول تقطنها أغلبية مسلمة.

والحكم هو أحدث ضربة قانونية لأمر ترامب التنفيذي الذي يحظر دخول القادمين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوماً، والذي ادعى الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري إنه ضروري للأمن القومي.

وقال القضاة إن الحكومة لم توضح بشكل مقنع أسباب وجوب تطبيق الحظر على أقارب المقيمين القادمين من الدول الست أو اللاجئين الذين لديهم ضمانات من وكالات إعادة توطين اللاجئين. ويدخل الحكم الذي أيده القضاة الثلاثة حيز التنفيذ خلال خمسة أيام.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت في يونيو/ حزيران الماضي، بأن الحظر الذي أمر به ترامب يمكن تطبيقه على أساس محدود، وليس على أناس تربطهم صلات “حقيقية” وثيقة بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة.