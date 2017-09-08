فان مارفيك يتمنى مواجهة هولندا في كأس العالم

قال المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، إنه يتمنى مواجهة منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا.

وقاد مارفيك (65 عامًا)، المنتخب السعودي، إلى كأس العالم بعد غياب عن آخر نسختين، بعد احتلاله المركز الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة للكرنفال العالمي.

ونقلت صحيفة “تيليغراف” الهولندية عن مارفيك قوله إنه “سيكون أمرًا مميزًا لو تأهلت هولندا إلى كأس العالم، ولعبت مع السعودية في نفس المجموعة”.

و قال “ليلة التأهل إلى كأس العالم كانت ليلة لا تُصدق، التأهل مع السعودية للمونديال واحد من أفضل الإنجازات بالنسبة لي”.

وانتهى عقد مارفيك، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإتمام مهمة التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا العام المقبل، ومازالت المفاوضات جارية من أجل التمديد.

وسبق أن قاد مارفيك منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2010، لكنه خسر أمام إسبانيا 1/0 بتوقيع آندريس إنييستا.

واعتبر مارفيك أن قيادة السعودية إلى مونديال 2018، أحد أكبر الإنجازات في تاريخه التدريبي الطويل.