أمير القصيم يكرّم مصنع الجميح للمرطبات لحضوره المجتمعي الفاعل

عبر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن شكره وتقديره لمدير مصنع الجميح في بريدة الأستاذ رشيد بن سليمان الحصان لدعم المصنع الدائم والمستمر والريادي في المناسبات والفعاليات الوطنية ولشراكته الاستراتجية في مهرجان تمور بريدة 38، وذلك أثناء تكريم سموه للرعاة والمشاركين في دعم المهرجان خلال الحفل المقام بهذه المناسبة.

ويأتي دعم مصنع الجميح للمرطبات في بريدة لمهرجان التمور الأكبر من نوعه كتأكيد لحضوره البارز والفعال في المناسبات والفعاليات، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية في دعم الفعاليات ذات البعد الوطني.

يذكر أن مهرجان تمور بريدة يعد أكبر كرنفال اقتصادي يعرض فيه تجار التمور والمزارعون أجود أنواع التمور وأشهرها بمنطقة القصيم، تصاحبه فعاليات متنوعة تدور حول الزراعة والنخيل، وتجتذب إليه المتسوقين من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.