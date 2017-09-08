 “زوكربيرج” أضاف 8 مليارات دولار لثروته خلال الصيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن البريطانية بعد الدمار الذي خلفه إعصار إرما ضيوف الرحمن يصلون أول جمعة بعد الحج في المسجد النبوي بالصور والفيديو.. اندلاع حريق ضخم في محطة وقود بصبيا يؤدي لاحتراق سيارتين ومحلين وإصابة عامل البحرين الوجهة المفضلة للوافدين في العالم الدفاع المدني وفريق غوث يبدأون رحلة بحث عن مفقودين بـ”روضة التنهات” وزير خارجية البحرين: لن نسمح لكبير ولا صغير بتهديد شعوبنا “زوكربيرج” أضاف 8 مليارات دولار لثروته خلال الصيف الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي الملك سلمان وملك الأردن لبحث أزمات المنطقة أمير القصيم يكرّم مصنع الجميح للمرطبات لحضوره المجتمعي الفاعل فان مارفيك يتمنى مواجهة هولندا في كأس العالم محكمة أمريكية تحبط جزئيا مسعى ترامب لحظر دخول اللاجئين بدء الاجتماعات التحضيرية لقمة “التعاون الإسلامي” للعلوم والتكنولوجيا في أستانا

“زوكربيرج” أضاف 8 مليارات دولار لثروته خلال الصيف

“زوكربيرج” أضاف 8 مليارات دولار لثروته خلال الصيف
المناطق - الرياض

ارتفع سهم “فيسبوك” بنسبة 14% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مقدمًا أفضل أداء بين شركات التكنولوجيا الأمريكية الخمس الكبرى، حيث ارتفع سهما “آبل” و”مايكروسوفت” بنحو 7% لكل منهما، بينما تراجع سهما “أمازون” و”ألفابت”.

 

وبفضل هذه المكاسب احتل مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “مارك زوكربيرج” المرتبة الخامسة في قائمة أغنى أغنياء العالم قبل “وارن بافيت” صاحب المركز الرابع، حيث أضاف لثروته الصافية ما يزيد على 8 مليارات دولار لتصل إلى نحو 72 مليار دولار.

 

ويبلغ “زوكربيرج” من العمر 33 عامًا أي أنه يصغر بنحو 54 عامًا عن “بافيت” الذي جمع ثروته البالغة حاليًا 74.6 مليار دولار على مدار عقود ومن خلال مجالات استثمارية متنوعة، ما قد يمنح الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” فرصة لبناء ثروة أضخم بمرور الوقت.

 

من ناحية أخرى نمت أعمال منظمة “زوكربيرج- تشان” الخيرية التي أسسها مع زوجته “بريسيلا تشان”، وبلغ قوام العاملين بها نحو 200 موظف، بما في ذلك مجموعة من العلماء الذين يأملون في تحقيق إنجاز غير مسبوق في مجال التعرف على الخلايا البشرية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>