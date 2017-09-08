“زوكربيرج” أضاف 8 مليارات دولار لثروته خلال الصيف

ارتفع سهم “فيسبوك” بنسبة 14% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مقدمًا أفضل أداء بين شركات التكنولوجيا الأمريكية الخمس الكبرى، حيث ارتفع سهما “آبل” و”مايكروسوفت” بنحو 7% لكل منهما، بينما تراجع سهما “أمازون” و”ألفابت”.

وبفضل هذه المكاسب احتل مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “مارك زوكربيرج” المرتبة الخامسة في قائمة أغنى أغنياء العالم قبل “وارن بافيت” صاحب المركز الرابع، حيث أضاف لثروته الصافية ما يزيد على 8 مليارات دولار لتصل إلى نحو 72 مليار دولار.

ويبلغ “زوكربيرج” من العمر 33 عامًا أي أنه يصغر بنحو 54 عامًا عن “بافيت” الذي جمع ثروته البالغة حاليًا 74.6 مليار دولار على مدار عقود ومن خلال مجالات استثمارية متنوعة، ما قد يمنح الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” فرصة لبناء ثروة أضخم بمرور الوقت.

من ناحية أخرى نمت أعمال منظمة “زوكربيرج- تشان” الخيرية التي أسسها مع زوجته “بريسيلا تشان”، وبلغ قوام العاملين بها نحو 200 موظف، بما في ذلك مجموعة من العلماء الذين يأملون في تحقيق إنجاز غير مسبوق في مجال التعرف على الخلايا البشرية.