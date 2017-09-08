الدفاع المدني وفريق غوث يبدأون رحلة بحث عن مفقودين بـ”روضة التنهات”

تحركت فرق خاصة تابعة للدفاع المدني بالرياض، الجمعة (8 سبتمبر 2017) بعد بلاغ بفقدان 3 أشخاص (أب، واثنين من أبنائه) في منطقة روضة التنهات.

وأوضح الرائد محمد الحمادي (المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض) أن عمليات الدفاع المدني بمحافظة رماح تلقت بلاغًا بالواقعة.

وبحسب معلومات ذوي المفقودين، فإنهم يستقلون سيارة (من نوع لاند كروزر- بيضاء) تحمل لوحات كويتية، وكانوا يتجهون من روضة التنهات إلى الكويت.

وعلى الفور عملت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض على نشر فرق البحث في محيط المنطقة المتوقع أن يسلكوها.

لكنه أكد أن المنطقة شاسعة، ووعرة جدًّا، ‏ولا تزال أعمال البحث مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني على امتداد خط السير المتوقع.

كما بدأ فريق غوث بالبحث عن المفقودين منذ فجر اليوم بالسيارات والآليات المساندة ولا يزال العمل مستمرا للبحث عنه.