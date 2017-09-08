 البحرين الوجهة المفضلة للوافدين في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البحرين الوجهة المفضلة للوافدين في العالم

البحرين الوجهة المفضلة للوافدين في العالم
المناطق - وكالات

صنفت البحرين بالوجهة الأولى والأكثر شعبية في العالم بالنسبة للمغتربين، بعد أن حصلت على علامات متميزة من قبل الوافدين، وفقا لتقرير موقع “إكسبات إنزيدر” لسنة 2017.

وأظهرت نتئاج استطلاع رأي، شمل 12500 شخص يمثلون 166 جنسية ويعيشون في 188 بلدا، أن المغتربين يعتبرون البحرين أنسب مكان في العالم للعمل ولتربية الأسرة، وكدولة تجعل الأجانب يشعرون بالراحة والترحيب.

ويصنف المسح 65 بلدا من خلال مجموعة متنوعة من العوامل مثل نوعية الحياة والعمل بالخارج والاستقرار، ويعد واحدا من أوسع الدراسات عن الوافدين التي تجريها “إنترناتيونس”، أكبر مجتمع للمغتربين في جميع أنحاء العالم سنويا.

خريطة تظهر أفضل الدول بالنسبة للمغتربين لعام 2017

وقال تسعة من كل عشرة وافدين إنهم سعداء بحياتهم في البحرين، وهي بلد يقدم لهم كل ما يحتاجون إليه، بحسب موقع “إكسبات إنزيدر” لسنة 2017، الذي يعتبر واحد من أكبر المواقع التي تقدم تحليلا متعمقا عن حياة الوافدين في جميع أنحاء العالم.

واعتبر الموقع تصنيف البحرين قفزة مثيرة للإعجاب بعدما كانت في المرتبة 19 في العام الماضي. وأوضح المسح أن البحرين تقدمت في جميع مؤشرات الترتيب ما جعلها تتزعم الترتيب العالمي لعام 2017.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، فإن 68% من الوافدين أكدوا رضاهم عن وضعهم، فيما أكد 41% أنهم يكسبون أكثر بكثير مما تعودوا عليه في بلدانهم. ووفقا للدراسة، فإن الوافدين مع عائلاتهم، متفقون بأن البحرين وجهة رائعة للأسرة.

وتقدمت البحرين في مؤشر الحياة الأسرية من المرتبة 34 عام 2016 إلى العاشرة في عام 2017. وحسب نتيجة المسح، يرى ثلث الوافدين أنفسهم سيقيمون في البحرين لأكثر من خمس سنوات، و11% يقولون أنهم قد يبقون إلى الأبد.

وقد جاء بعد البحرين على قائمة أكثر 10 دول مفضلة للمغتربين، كل من كوستاريكا والمكسيك وتايوان والبرتغال ونيوزيلاندا ومالطا وكولومبيا وسنغافورة وإسبانيا.

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