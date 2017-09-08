 ضيوف الرحمن يصلون أول جمعة بعد الحج في المسجد النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضيوف الرحمن يصلون أول جمعة بعد الحج في المسجد النبوي

ضيوف الرحمن يصلون أول جمعة بعد الحج في المسجد النبوي
المناطق - المدينة المنورة

أدى عشرات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام صلاة الجمعة الأولى في رحاب المسجد النبوي الشريف بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة في موسم ناجح بامتياز لم يشهد ما يعكر صفوه.

وقد أم المصلين وخطبهم الشيخ عبدالمحسن القاسم الذي قال في خطبته : المسلم يطمع في القبول ويسعى لتحقيقه , شديد الحذر من فساده إذ ليس الشأن في العمل الصالح فحسب إنما الشأن في حفظه مما يفسده ويحبطه وأعظم ذلك الشرك بالله , ومن ذلك إرادة الدنيا بأعمال الآخرة قال سبحانه : ” من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهما أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ” , وكراهية الدين يحبط عمل صاحبه ” ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم “.

وأضاف : حفظ الطاعة أشد من فعلها والعبرة بالخواتيم , والمسلم يجعل من طاعته حاديا لتهذيب نفسه وتزكيتها بلزوم العبادة والصدق والتواضع وسلامة الصدر ومكارم الأخلاق , والمسلم يحب من الخير لغيره ما يحب لنفسه , ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله.

هذا وقد وصل إلى المدينة المنورة وفقا لإحصائية المؤسسة الأهلية للإدلاء 154567حاجاً بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وذكرت الإحصائية اليومية، أن حركة القدوم عبر المطار بلغت 213حاجاً، وعبر مركز الهجرة 52010 حاجاً، بينما بلغ عدد القادمين عبر مركز البر 381حاجاً , وأكثر جنسية متواجدة هي المصرية 26805 حجاج.

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