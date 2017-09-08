 إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن البريطانية بعد الدمار الذي خلفه إعصار إرما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن البريطانية بعد الدمار الذي خلفه إعصار إرما

إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن البريطانية بعد الدمار الذي خلفه إعصار إرما
المناطق - واس

أعلن حاكم جزر فيرجن البريطانية غوس جاسبرت حالة الطوارئ بالإقليم على خلفية الآثار المدمرة التي خلفها إعصار إرما خلال اليومين الماضيين .
وأشار غوس بحسب وسائل إعلام بريطانية إلى ورود تقارير عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات من جراء الإعصار ، إضافة ً إلى إنقطاع معظم وسائل الاتصالات والمواصلات في الجزر الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي .
يُذكر أن حكومة المملكة المتحدة أعلنت منذ وقوع الكارثة عن عدة حزم مساعدات للجزر التي تُعد جزء من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وتتكون من أربعة جزر رئيسة ، إضافةً إلى عدد من الجزر الصغيرة .

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