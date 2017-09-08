إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن البريطانية بعد الدمار الذي خلفه إعصار إرما

أعلن حاكم جزر فيرجن البريطانية غوس جاسبرت حالة الطوارئ بالإقليم على خلفية الآثار المدمرة التي خلفها إعصار إرما خلال اليومين الماضيين .

وأشار غوس بحسب وسائل إعلام بريطانية إلى ورود تقارير عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات من جراء الإعصار ، إضافة ً إلى إنقطاع معظم وسائل الاتصالات والمواصلات في الجزر الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي .

يُذكر أن حكومة المملكة المتحدة أعلنت منذ وقوع الكارثة عن عدة حزم مساعدات للجزر التي تُعد جزء من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وتتكون من أربعة جزر رئيسة ، إضافةً إلى عدد من الجزر الصغيرة .