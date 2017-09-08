 الجمارك: على القادمين إلى المملكة إتباع إرشادات السفر قبل وصولهم المنافذ الجمركية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجمارك: على القادمين إلى المملكة إتباع إرشادات السفر قبل وصولهم المنافذ الجمركية واتساب “مدفوع الثمن”.. قريبا ماليزيا توفر “ملجأ مؤقتا” للروهينغا الفارين من الاضطهاد في ميانمار تعويضاً للغيابات.. 4 جدد يدخلون تشكيلة الهلال للقاء العين اختتام فعاليات ملتقى “الخزامى للأيتام” بمحافظة الحجرة ضمن حج هذا العام.. الثقافة والإعلام تطلق فيلم (أذان إبراهيم) السفير السعودي في أنقرة: طوال 70 عاماً وجهود المملكة لم تتوقف لإنهاء معاناة الروهينجا “العصيمي” يعلن موعد عودة جميع المعلمين بمن فيهم معلمو “الأندية الصيفية” إمام الحرم المكي: التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أعظم آثار الحج ترامب أكد لأمير قطر أهمية تعهدات قمة الرياض إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن البريطانية بعد الدمار الذي خلفه إعصار إرما ضيوف الرحمن يصلون أول جمعة بعد الحج في المسجد النبوي

الجمارك: على القادمين إلى المملكة إتباع إرشادات السفر قبل وصولهم المنافذ الجمركية

الجمارك: على القادمين إلى المملكة إتباع إرشادات السفر قبل وصولهم المنافذ الجمركية
المناطق - الرياض

أهابت الجمارك السعودية بجميع المسافرين القادمين إلى المملكة بإتباع التعليمات وإرشادات السفر قبل وصولهم إلى المملكة عبر أي من المنافذ الجمركية “البرية، الجوية والبحرية”.
وتضمّنت الإرشادات والتعليمات التي أوضحتها الجمارك على أنه يجب أخذ الحيطة والحذر من حمل أي أمتعة أو حقائب أو رسائل أو أي شيء آخر لا يخص المسافر نفسه بهدف مجاملة الآخرين ومساعدتهم على نقلها معه، إذ قد تحتوي على مواد خطرة أو ممنوعة لم يكن لدى المسافر علم بوجودها مما قد يُعرض سلامته وسلامة الركاب الآخرين للخطر، ويكون المسافر هو المسؤول نظامًا عما يُضبط معه من مواد ممنوعة .
وحذّرت الجمارك المسافرين من الانشغال بإجراءات السفر عن مراقبة أمتعتهم الشخصية، وعدم ترك هذه الأمتعة بمفردها بأي حال من الأحوال داخل المطارات أو المنافذ، مبينةً أيضًا أنه يجب الحذر من عبور نقاط التفتيش في المطارات والمنافذ بأشياء تتطوع بحملها للآخرين، بالإضافة إلى أنه يجب التأكد من أن كل ما يحمله المسافر يخصه شخصياً.
كما أوضحت الجمارك أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الإفصاح لموظف الجمارك عن أي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ستون ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار “الإفصاح” الخاص بذلك، علمًا بأن عدم الإفصاح عنها يعرض حاملها للمساءلة القانونية.
وحول الأمتعة الشخصية التي لا تُفرض عليها رسوم جمركية أوضحت الجمارك أنه تُعفى من الرسوم الجمركية “الأمتعة الشخصية والهدايا” وفقًا لعدد من الشروط وهي ألا تزيد قيمتها عن (3000) ريال أو ما يعادلها، وأن تكون هذه الأمتعة ذات طابع شخصي بكميات غير تجارية، وألا تكون المستوردات من السلع الممنوعة أو المقيّدة وفقًا لنظام الجمارك الموحد، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
كما بيّنت الجمارك أن عدد السجائر المعفاة من الضريبة الانتقائية هي 200 سيجارة فقط لكل مسافر للاستخدام الشخصي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>