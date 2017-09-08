 وكالة الطوارئ الأمريكية : الإعصار إرما “سينشر الدمار” في أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وكالة الطوارئ الأمريكية : الإعصار إرما “سينشر الدمار” في أمريكا

وكالة الطوارئ الأمريكية : الإعصار إرما “سينشر الدمار” في أمريكا
رويترز

قال بروك لونج رئيس الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ اليوم الجمعة إن المسؤولين يجرون استعدادات ضخمة لمواجهة الإعصار إرما المتوقع أن يصل إلى ولاية فلوريدا يوم السبت.
وقال لونج في إفادة صحفية “الإعصار إرما ما زال يشكل تهديدا وسينشر الدمار في الولايات المتحدة سواء في فلوريدا أو بعض الولايات في جنوب شرق البلاد”.
وحذر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من ولاية فلوريدا لعدة أيام إن لم يكن أكثر مشيرا إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص ربما يحتاجون إلى مأوى.

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