انطلاقة مهرجان العنب الثاني ببني سعد بحضور مميز

اطلق محافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيفي مساء أمس مهرجان العنب الثاني ببني سعد بحضور مديري الادارات الحكومية ومشائخ القبائل وحضور كثير من الزوار تجاوز 3 الاف زائر ، حيث قص محافظ ميسان شريط الافتتاح ثم تجول بين عروض العنب والتي شارك فيها نحو 34 عارضاً من مزارعي العنب ، بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة حيث اشتمل على كلمة للجنة التنمية السياحية القاها عضو اللجنة حسين الذويبي اكد فيها على اهمية المهرجان في دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة ومقدماً الشكر لجميع من شارك واسهم في انجاح المهرجان ، ثم القى الشاعر عبدالملك بن عواض الخديدي قصيدة بالفصحى نالت استحسان الحضور ثم القى مدير بلدية بني سعد كلمة بهذه المناسبة تلى ذلك قصيدة شعرية للشاعر فهد المنصوري ، ثم كلمة لرجل الاعمال الشيخ محمد الاصيفر ، كما القى عبدالله النفيعي كلمة المزارعين بعدها شاهد الحضور فيلم وثائقي عن المهرجان في نسخته الاولى ، بعدها دشن محافظ ميسان فرقة بني سعد للفنون الشعبية فيما تحدث عبدالعزيز الربيعي مؤسس الفرقة عن دورها في المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمناسبات المختلفة ، ثم القى منظم المهرجان كلمة محمد بن زيد القرشي كلمة قدم فيها الشكر لمحافظ ميسان ورئيس مركز بني سعد على جهودهم في انجاح المهرجان .بعدها شاهد الحضور اوبريت انشادي قدمة نخبة من الشعراء والمنشدين وحظي بتفاعل الحضور ونال اعجابهم .