بالفيديو.. الكويت يتوّج بكأس السوبر الكويتي في “موقعة” القادسية

أحرز نادي الكويت لقب بطل كأس السوبر على القادسية، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (5-4)، بعد تعادلهما من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، على استاد “جابر الدولي”.

ويدين نادي الكويت “العميد” بالفضل الكبير في انتصاره لحارسه عبدالرحمن الحسينان، الذي تصدى ببراعة لركلة الترجيح الأولى، من سلسلة ركلات الترجيح، التي انبرى لها نجم القاسية بدر المطوع.

وخاض نادي الكويت مباراة كأس السوبر، بصفته بطلا للدوري الكويتي وكأسي الأمير وولي العهد في الموسم الماضي، بينما القادسية كوصيف للدوري الكويتي.