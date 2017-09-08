 السبهان: الإرهاب في العالم منبعه إيران و”حزب الشيطان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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السبهان: الإرهاب في العالم منبعه إيران و”حزب الشيطان”

السبهان: الإرهاب في العالم منبعه إيران و”حزب الشيطان”
المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية ثامر السبهان أن الإرهاب والتطرف في العالم منبعه  إيران و  حزب الله الإرهابي .

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة: “الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وابنها البكر حزب الشيطان وكما تعامل العالم مع  داعش لابد التعامل مع منابعه، شعوبنا بحاجة للسلام والأمن”.

وكان السبهان أكد في الرابع من سبتمبر أن أفعال حزب الله ستنعكس على لبنان وأنه على اللبنانيين اختيار معه أو ضده.

وقال في تغريدة: إن ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس إثارة على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية”

يذكر أن السبهان كان زار لبنان في 23 و24 أغسطس والتقى عددا من المسؤولين اللبنانيين، مشدداً على أن وحدها المؤسسات الشرعية ومؤسسات الدولة هي التي تحمي البلاد.

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