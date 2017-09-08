سوق التمور في محافظة بيشة يستقبل ٥٠٪ من الإنتاج للعام الحالي

استقبل سوق التمور في محافظة بيشة أكثر من ٥٠٪ من منتج التمور هذا العام، وذلك مع انطلاقة المنتدى الاقتصادي لتمور الصفري الذي تشرف عليه محافظة بيشة، حيث تبدأ الفعاليات للمنتدى في ٢٥ من شهر ذي الحجة وتتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات والدورات التي تسهم في تعزيز دور بيشة الاقتصادي في مجال التمور لا سيما وأنها تنتج أحد أهم أصناف التمور في المملكة .

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أكثر من ١.٩ مليون نخلة “صفري” في المملكة منها ١.٠٢٧.٤٣١ نخلة في منطقة عسير ، حيث بلغت نسبتها ٣.٦٪ من الإجمالي العام في المنطقة، ويبلغ ٨٤.٦٪ من نخيل الصفري في محافظة بيشة بإجمالي ٨٤٧.٥٠٦ نخلة صفري مثمرة .

وأكد محافظ بيشة المشرف العام على المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة محمد بن سعيد بن سبرة أن المنتدى في نسخته الخامسة يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع شملت تطوير القطاع الزراعي وصناعات التمور، بالإضافة فتح آفاق جديدة في مجال اقتصاديات التمور تشمل التصنيع والتسويق والتصدير الخارجي وأشار بن سبرة إلى أن الرؤية السعودية شملت بأهدافها مجال التمور وتعزيز دور التصدير والتطوير للمنتج الذي يعد من أهم المرتكزات الاقتصادية الوطنية .

وأوضح أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز دائماً ما يحرصون على أهمية تطوير المنتدى الاقتصادي للصفري وحضور بيشة زراعياً واقتصادياً وبشكل فعال يحقق نتائج إيجابية للمزارع والمستفيد وأشار إلى أن اللجنة تعمل على توسيع نطاق التسويق للتمور بما يضمن رفع القيمة الشرائية وتطوير نظام التصدير بما يحفظ للمنتج اسمه بحيث يجب التوثيق للمنتج بجهود الغرفة التجارية الصناعية في بيشة وبالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور .