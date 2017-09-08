 قرقاش: هشاشة موقف الدوحة وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: هشاشة موقف الدوحة وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري

قرقاش: هشاشة موقف الدوحة وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري
المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري.

وقال قرقاش عبر سلسلة تغريدات في “تويتر”: “جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر ومحيطها الخليجي الطبيعي، وتخبط أصبح ملازم وصفة لسياسة ودبلوماسية الدوحة في التعامل مع التطورات”.

وأضاف أن “التحالف أكد منذ اليوم الأول أن حل الأزمة دبلوماسي وحركته ضمن حقوقه السيادية”، مشيرا أن “المطالب الـ 13 الركن الأساس للحل وهي حصيلة تراكم سياسات مضرة وإنعدام الثقة في قطر”.

وتابع قرقاش بالقول: “قلقي أن الدوحة تقوض جهود الكويت الخيّرة بتعدد مصادر القرار والتردّد والتراجع”، مبينا أن “الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها وإضاعة الفرص في غير صالحها”.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن “تصريحات أمير الكويت، أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها”.

وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب شددت في بيان اليوم (الجمعة)، على أن “الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب”.

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