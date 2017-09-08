 شيكابالا يقود فريقه للفوز على الفيصلي بهدف دون رد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شيكابالا يقود فريقه للفوز على الفيصلي بهدف دون رد

شيكابالا يقود فريقه للفوز على الفيصلي بهدف دون رد
المناطق - متابعات

قاد المهاجم المصري المنضم حديثا للرائد محمود عبدالرزاق «شيكابالا» فريقه للفوز على الفيصلي بهدف دون رد، والتأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس ولي العهد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وتقدم الرائد مبكرا في الدقيقة الثانية من مجريات الشوط الأول بهدف «شيكابالا»، والذي انتهت به المباراة دون ردة فعل من قبل الفيصلي.
وسيلاقي الرائد نظيره الاتحاد في دور الثمانية على ملعب (الجوهرة المشعة) في جدة.

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