شيكابالا يقود فريقه للفوز على الفيصلي بهدف دون رد

قاد المهاجم المصري المنضم حديثا للرائد محمود عبدالرزاق «شيكابالا» فريقه للفوز على الفيصلي بهدف دون رد، والتأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس ولي العهد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتقدم الرائد مبكرا في الدقيقة الثانية من مجريات الشوط الأول بهدف «شيكابالا»، والذي انتهت به المباراة دون ردة فعل من قبل الفيصلي.

وسيلاقي الرائد نظيره الاتحاد في دور الثمانية على ملعب (الجوهرة المشعة) في جدة.