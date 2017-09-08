 ” 30 ” برنامجا تدريبياً للتطوير المهني لمعلمات ” تعليم الليث ” خلال أسبوع التهيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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” 30 ” برنامجا تدريبياً للتطوير المهني لمعلمات ” تعليم الليث ” خلال أسبوع التهيئة

” 30 ” برنامجا تدريبياً للتطوير المهني لمعلمات ” تعليم الليث ” خلال أسبوع التهيئة
المناطق - الليث - عادل الزهراني 

تستعد إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التدريب التربوي (بنات ) إلى إطلاق (٣٠) برنامجاً تدريبياً للمعلمات ، في إطار تنفيذ برنامج التطوير المهني خلال أسبوع التهيئة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد المقبل الموافق ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨هـ ، ويستمر إلى يوم الخميس ٢٣ / ١٢ / ١٤٣٨هـ .

بدورها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات ) الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي بأن البرنامج يهدف إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من خلال برنامج تطوير مهني تشاركي قائم على المدرسة بمشاركة المعلمات والمشرفات التربويات ، كما يهدف إلى دعم تمكين المعلمات و إثراء خبراتهن ومهاراتهن ، والتركيز على ممارسات التطوير المهني داخل المدرسة ، والاستثمار الأمثل للوقت لطاقم المدرسة لدعم جاهزية كافة المدارس قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ .

من جانب آخر قالت مديرة التدريب التربوي ( بنات) الأستاذة لطيفة بنت سند الزبيدي ، أن برامج هذا الأسبوع ستنفذ على مستوى مراكز التدريب التربوي في الليث و أضم ، والمدارس ، و من أبرزها التعلم النشط وبرامج التمكين ، والمهارات اللازمة للمعلم الجديد ، والتعلم التعاوني والإدارة الصفية ، والتعلم النشط ، والمجتمعات المهنية ، وخصائص النمو ، والتعلم بالاستقصاء .

وبينت ” الزبيدي ” بأن البرنامج يستهدف المشرفات التربويات و قائدات المدارس و الوكيلات و المرشدات و رائدات النشاط والتوعية الإسلامية ، و منسقات الموهبة ومحضرات المختبر ، مؤكدة أن مراكز التدريب في الليث و أضم قد قامت بوضع كافة الخطط والاستعدادات اللازمة لانطلاقة ناجحة ومتميزة بمشيئة الله تعالى.

ودعت ” الزبيدي ” كافة المستهدفات إلى سرعة تسجيل بياناتهن من خلال رابط التدريب التربوي ، وذلك بعد اختيار البرامج التي تناسبهن .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRZidB1gD3cW2z-buqgOq7tllBsvTVk4pleVU_lFxiqOe75g/viewform

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