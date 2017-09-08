 رئيس هيئة الأركان اليمني يؤكد أن بلاده تواجه ميليشيا عابرة للحدود تستهدف نظامها ‏الجمهوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة الأركان اليمني يؤكد أن بلاده تواجه ميليشيا عابرة للحدود تستهدف نظامها ‏الجمهوري

رئيس هيئة الأركان اليمني يؤكد أن بلاده تواجه ميليشيا عابرة للحدود تستهدف نظامها ‏الجمهوري
واس - عدن

قال رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي إن بلاده تواجه ميليشيا ‏عابرة للحدود ومشروع موت عنصري وطائفي دموي يستهدف نظامها الجمهوري. ‏
وأكد اللواء العقيلي خلال ترؤسه اليوم في مدينة مأرب شرقي صنعاء اجتماعًا موسعًا للقيادات ‏العسكرية أن الميليشيات تريد تحويل اليمن إلى خاصرة تهديد للمنطقة.‏
وأشار رئيس هيئة الأركان اليمني، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ‏الظرف الاستثنائي في اليمن يتطلب التكامل والتعاون واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق ‏طموحات وآمال الشعب اليمني والاستفادة من الإجماع الدولي حول الشرعية اليمنية. ‏

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