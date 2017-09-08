 استجابةً لطلب وزارة التعليم .. المالية توافق على فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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استجابةً لطلب وزارة التعليم .. المالية توافق على فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات

استجابةً لطلب وزارة التعليم .. المالية توافق على فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات
المناطق ـ الرياض

وافقت وزارة المالية على فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات، استجابةً لطلب وزارة التعليم ليتم تخصيصها للنفقات التشغيلية للمدارس، وإصدار بطاقات تتيح إجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع فقط.
وأصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، توجيهات لإدارات التعليم بالعمل على التنسيق مع البنوك، وتزويدها بأسماء المخول لهم السحب من هذه الحسابات والإيداع فيها، والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، واستلام بطاقات الصراف، وفقاً لـ”المدينة”.
وأكد “العيسى”، ضرورة إثبات المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة لدى قائد أو قائدة المدرسة، وألا تتم تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدم من مستندات تثبت صرف المبالغ المسبقة في الأغراض المخصصة لها

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