المدير العام لتعليم الباحة يرحب بالمعلمين والمعلمات ويؤكد على رسالتهم السامية

أكد سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش على سمو رسالة المعلم والمعلمة وعظيم دورهم في المجتمع في المساهمة بناء نهضة الوطن كمعول بناء ومصنع وعي ونبراس معرفة ويد طولى في رقي الشعوب ؛ جاء ذلك ضمن تصريح المدير العام بمناسبة عودة المعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم الرفيعة.

وأشار سعادة المدير العام في تصريحه إلى أن المعلم والمعلمة يعدان المدخل الأساس للعملية التربوية والتعليمية وحجر الزاوية فيها، لأنهما يحملان أنبل رسالة يقومان من خلالها بإعداد الأجيال وبناء العقول وتوجيه العملية التعليمية في المؤسسات التربوية والتعليمية ، وهما العامل الرئيس في تكوين وبناء شخصية الجيل الجديد لمواكبة طفرة مجتمع المعرفة وبنائها مع مراعاة القيم الإسلامية والتربوية والوطنية وتكريسها في نفوس الناشئة ، ومسايرة التطورات الحديثة والتواصل مع أبعاد التقنية المتلاحقة التي هي محل اهتمام العاملين في ميدان العمل التربوي.

كما نوه المدير العام بحرص الإدارة العامة لتعليم المنطقة على تقديم كافة الخدمات وتسخير مختلف الإمكانات لهم تقديرا لرسالتهم العلمية والوطنية السامية ، و تثمنيا لما قدموه من جهد و إخلاص لدينهم ومليكهم ووطنهم، ملفتا إلى ما وصل إليه معلمو ومعلمات المنطقة من تميز أسفر على حصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز عبر دوراتها المختلفة في مختلف فئات الجائزة في الأعوام السابقة مقدما في الوقت نفسه الشكر الجزيل لكل معلم ومعلمة عمل فأبدع وتعب ليغرس قيمة جميلة في نفوس أبنائه الطلاب والطالبات ومرحبا بهم في معاقل الفكر ومحاضن التربية.