 مصرد التهامي يحتفل بزواج نجله بدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصرد التهامي يحتفل بزواج نجله بدر

مصرد التهامي يحتفل بزواج نجله بدر
المناطق - جدة - عادل الزهراني

احتفل الشيخ مصرد بن حسن التهامي العلي الزهراني  بزواج نجله الشاب بدر على ابنة الشيخ جمعان بن احمد العاصمي في احدى قاعات الافراح بجدة  التي اكتظت بجمع غفير من الأقارب والأصدقاء وشيوخ واعيان  قبيلة دوس بني على وقبيلة بني عاصم من بني مالك .
وكان في مقدمة الحضور الشيخ مساعد بن عبد ربه الدوسي شيخ قبيلة دوس بني علي من زهران.وعمدة حي الروابي الشيخ عبدالعزيز بن صالح الدوسي . والشيخ احمد بن ناصر العاصمي شيخ قبيلة بني عاصم ووجهاء المجتمع . ألف مبروك للعروسين وبالرفاهة والبنين.

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