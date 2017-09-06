الأحوال الجوية الأمريكية: الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على فلوريدا

ذكرت الوكالة الأمريكية الوطنية للأحوال الجوية أن الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على جنوب فلوريدا من ليلة اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها على موقعها على الإنترنت أن تأثير الأمطار سيستمر إلى مساء يوم السبت ويوم الأحد، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة جدًا سيصاحبها فيضانات.

وأشارت الوكالة إلى أن جورجيا وكارولاينا الجنوبية وغرب كارولاينا الشمالية ستشهد أمطارا غزيرة يوم الاثنين القادم