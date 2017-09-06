 الأحوال الجوية الأمريكية: الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على فلوريدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأحوال الجوية الأمريكية: الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على فلوريدا

الأحوال الجوية الأمريكية: الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على فلوريدا
واس - واشنطن

ذكرت الوكالة الأمريكية الوطنية للأحوال الجوية أن الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على جنوب فلوريدا من ليلة اليوم الجمعة.
وأوضحت الوكالة في بيان لها على موقعها على الإنترنت أن تأثير الأمطار سيستمر إلى مساء يوم السبت ويوم الأحد، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة جدًا سيصاحبها فيضانات.
وأشارت الوكالة إلى أن جورجيا وكارولاينا الجنوبية وغرب كارولاينا الشمالية ستشهد أمطارا غزيرة يوم الاثنين القادم

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