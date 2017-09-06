 “صحة الشرقية” تدعم مستوى الخدمات في مستشفى النعيرية العام بأطباء وأجهزة نوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“صحة الشرقية” تدعم مستوى الخدمات في مستشفى النعيرية العام بأطباء وأجهزة نوعية

“صحة الشرقية” تدعم مستوى الخدمات في مستشفى النعيرية العام بأطباء وأجهزة نوعية
المناطق - النعيرية - سطام الفروان 

دعمت “صحة الشرقية” مستشفى النعيرية العام بعدد من الاطباء والكوادر في عدد من التخصصات، إضافة إلى افتتاح عيادة نفسية في المستشفى مما سهل على سكان المحافظة تلقي الخدمة دون مراجعة المستشفيات المرجعية في المنطقة.
وأكدت أن افتتاح عيادة للصحة النفسية هدفها تقديم خدماته للمرضى الزائرين والمنومين
كما تم دعم المستشفى بأطباء اخصائيين واستشاريين في عدد من التخصصات الطبية الغير متوفرة بالمستشفى ومن بينهم استشاري جراحة عظام، إضافة إلى أخصائي جراحة مخ وأعصاب مما ساهم في الحد من الإحالات الطبية للمستشفيات المرجعية والقدرة على التدخل الجراحي في الحالات الحرجة.
وأوضحت أن مستشفى النعيرية العام شهد إدخال جهاز “أشعه قوسي” لأول مرة مما ساهم في رفع قدرات الطاقم الطبي خلال اجراء العمليات الجراحية بالمستشفى ويستخدم ايضا في إزالة الأجسام الغريبة من الجسم وتثبيت الكسور بنوعين عملية فتح جراحي أو بدون، وإرجاع خلع المفاصل وعمليات المسامير النخاعية وجميع العمليات الجراحية للعمود الفقري وعمليات سحب السوائل من الصدر ومن التجويف حول القلب، وإزالة السوائل من حول مفاصل العظام، ويستخدم الجهاز في تركيب الدعامات للقلب. مما يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في مستشفى النعيرية العام.

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