 حالتي وفاة وإصابات بحادث بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حالتي وفاة وإصابات بحادث بالطائف

حالتي وفاة وإصابات بحادث بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف عند الساعة ٦:٣٠م بلاغ يقتضي بوجود حادث تصادم وذلك على طريق الملك عبدالله قبل قصر ليالي العرب مما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات .
وفي التفاصيل أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف ان غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه الفرق الاسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني طارق الحارثي وعمد الوصول للموقع تبين ان هناك حالتين بليغة جراء الحادث وكذلك حالتين انتقلت الى رحمة الله .
وعلى الفور تم التعامل مع الحالات البليغة بتقديم الخدمة الاسعافية لهم ونقلها الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف .

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