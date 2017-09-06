 تعليم تبوك‬ يعتمد خمسة مراكز لمتابعة تسجيل الطلاب والطالبات – الأحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك‬ يعتمد خمسة مراكز لمتابعة تسجيل الطلاب والطالبات – الأحد

تعليم تبوك‬ يعتمد خمسة مراكز لمتابعة تسجيل الطلاب والطالبات – الأحد
المناطق - تبوك - منى الريس

تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح بعد غدٍ الأحد أولياء أمور الطلاب والطالبات المراجعين في خمسة مراكز متخصصة لمتابعة تسجيل وقبول الطلاب والطالبات المتأخرين عن التسجيل في مدارس التعليم العام في المنطقة.
وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول للطلاب بتعليم تبوك خالد أبوحوسة أن مراكز القبول الأربعة للبنين التي تم اعتمادها هي مقرات مؤقته بمشاركة مشرفين تربويين من إدارة الاختبارات والقبول بتعليم تبوك لمتابعة إنهاء تسجيل الطلاب وتسهيلاً على أولياء أمور الطلاب وقد جاءت مراكز القبول وفق التوزيع الجغرافي لأحياء مدينة تبوك على النحو الآتي: مراكز قبول الطلاب المقر الأول  في مدرسة حمزة بن عبد المطلب  بحي الفيصلية المقر الثاني في مدرسة ثانوية أوس بن حبيب بحي النسيم المقر الثالث في مدرسة عدي بن حاتم  بحي الروضة المقر الرابع في مدرسة أسامة بن زيد بحي المروج.
فيما أوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول للطالبات بتعليم تبوك سميرة عزو أن استقبال أمهات الطالبات لمتابعة قبول وتسجيل الطالبات سيكون في المقر الموحد في إدارة الاختبارات والقبول للطالبات في مبنى الإدارات النسائية.

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