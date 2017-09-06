 مدير تعليم تبوك‬ يثمن جهود القادة والكشافة في المعسكرات الكشفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير تعليم تبوك‬ يثمن جهود القادة والكشافة في المعسكرات الكشفية تنظيم “داعش” الإرهابي يعلن تضامنه مع قطر تعليم تبوك‬ يعتمد خمسة مراكز لمتابعة تسجيل الطلاب والطالبات – الأحد حالتي وفاة وإصابات بحادث بالطائف “أمانة الشرقية” تنهي استعدادها لانطلاقة مهرجان الصيف الأحد القادم “صحة الشرقية” تدعم مستوى الخدمات في مستشفى النعيرية العام بأطباء وأجهزة نوعية الأحوال الجوية الأمريكية: الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على فلوريدا مصرد التهامي يحتفل بزواج نجله بدر الزهراني .. يحتفل بزواج ابنه في الطائف المدير العام لتعليم الباحة يرحب بالمعلمين والمعلمات ويؤكد على رسالتهم السامية برعاية محافظ دومة الجندل.. ختام فعاليات مهرجان الجوف حلوة ماجد يزين منزل عبدالكريم الغامدي

مدير تعليم تبوك‬ يثمن جهود القادة والكشافة في المعسكرات الكشفية

مدير تعليم تبوك‬ يثمن جهود القادة والكشافة في المعسكرات الكشفية
المناطق - تبوك - منى الريس

قدم المدير العام للتعليم المكلف بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري شكره وتقديره لجميع القادة والمشرفين وطلاب الكشافة في معسكرات الخدمة الكشفية والذين يواصلون أعمالهم وجهودهم في المعسكر الكشفي لخدمة وتوديع ضيوف الرحمن في المرحلة الثانية بمدينة الحجاج بحالة عمار، بإشراف وتنظيم قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك وبتواجد أكثر من 40 كشافاً بإشراف 11 قائداً كشفياً في المعسكر الكشفي تتنوع أعمالهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال استقبال وتوديع الحجاج المغادرين لإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك ، ومساعدة كبار السن من خلال تخصيص الكراسي المتحركة التي يعمل عليها الكشافة لمساعدتهم على الحركة والتنقل والمشاركة في تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة للحجاج أثناء توديعهم عبر المنفذ.
وكانت الفرق الكشفية بتعليم تبوك قد اختتمت مشاركاتها كذلك في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وتضمن عملها عبر فرقتين كشفيتين وعدد من القادة الكشفيين تقديم العون والمساعدة والإرشاد لمؤسسات الطوافة وتوجيهم وتفويجهم في الجمرات, وتمكين المتطوعين بشكل أكبر وتثقيفهم لتقديم الخدمة المميزة لخدمة ضيوف الرحمن والإسهام مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وأكد مدير التعليم المكلف على أن هذه المشاركات الكشفية المشرفة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام وراحتهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>