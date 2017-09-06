مدير تعليم تبوك‬ يثمن جهود القادة والكشافة في المعسكرات الكشفية

قدم المدير العام للتعليم المكلف بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري شكره وتقديره لجميع القادة والمشرفين وطلاب الكشافة في معسكرات الخدمة الكشفية والذين يواصلون أعمالهم وجهودهم في المعسكر الكشفي لخدمة وتوديع ضيوف الرحمن في المرحلة الثانية بمدينة الحجاج بحالة عمار، بإشراف وتنظيم قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك وبتواجد أكثر من 40 كشافاً بإشراف 11 قائداً كشفياً في المعسكر الكشفي تتنوع أعمالهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال استقبال وتوديع الحجاج المغادرين لإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك ، ومساعدة كبار السن من خلال تخصيص الكراسي المتحركة التي يعمل عليها الكشافة لمساعدتهم على الحركة والتنقل والمشاركة في تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة للحجاج أثناء توديعهم عبر المنفذ.

وكانت الفرق الكشفية بتعليم تبوك قد اختتمت مشاركاتها كذلك في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وتضمن عملها عبر فرقتين كشفيتين وعدد من القادة الكشفيين تقديم العون والمساعدة والإرشاد لمؤسسات الطوافة وتوجيهم وتفويجهم في الجمرات, وتمكين المتطوعين بشكل أكبر وتثقيفهم لتقديم الخدمة المميزة لخدمة ضيوف الرحمن والإسهام مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد مدير التعليم المكلف على أن هذه المشاركات الكشفية المشرفة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام وراحتهم.