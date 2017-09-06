 أمريكا تدفع بتعزيزات إضافية إلى اليابان تحسباً لضربة نووية كورية جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمريكا تدفع بتعزيزات إضافية إلى اليابان تحسباً لضربة نووية كورية جديدة

أمريكا تدفع بتعزيزات إضافية إلى اليابان تحسباً لضربة نووية كورية جديدة
المناطق - وكالات

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية عدداً كبيراً من قواتها في شرق آسيا مع تزايد حجم التهديدات الكورية الشمالية بإجراء اختبار نووي جديد.

ومن المتوقع أن تطلق كوريا الشمالية غداً السبت، صاروخاً جديداً أو تجري تجربة نووية وسط احتفالها بالذكرى السنوية لتأسيس البلاد.

وغادر أكثر من 600 جندي أمريكي آلاسكا جواً نحو اليابان لتعزيز القوة الأمريكية وللمشاركة في تدريبات عسكرية مع الجيش الياباني وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية.

ويعد الاحتفال بذكرى تأسيس كوريا الشمالية توقيتاً مهماً لإجراء تجارب جديدة تعكس مدى قوة بيونغ يانغ العسكرية.

وتسعى كوريا الشمالية للفت الأنظار بشكل كبير غداً، ويرجح أن يتم ذلك من خلال تجربة صاروخية مغايرة.

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