شاهد.. بهزيمة خماسية في عقر داره.. سان جيرمان يعمق جراح ميتز

ألحق فريق باريس سان جيرمان هزيمة ساحقة بفريق ميتز، في عقر داره، (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدور الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الأوروغوياني، أدينسون كافاني، مهرجان الأهداف في الدقيقة 31، وأدرك المهاجم إيمانويل ريفيري التعادل، ولكن النجم الباريسي الجديد، كليان مباب، وضع الأمراء في المقدمة من جديد، بتسجيله باكورة أهدافه معه في الدقيقة 59 ، وبعد 10 دقائق عزز زميله النجم البرازيلي نيمار تقدم الضيوف، قبل أن يعود الهداف أدينسون كافاني، في الدقيقة 75، ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه. ومن ثم اختتم البرازيلي لوكاس مورا مهرجان الأهداف، بتسجيله الخامس، بحلول الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة 56 طرد الكاميروني بينوا أسو إكوتو، مدافع فريق ميتز.

وحقق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش الليغا الفرنسية، بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط، عن حامل اللقب، فريق موناكو، الذي يحل ضيفا على نيس، يوم غد السبت.

بينما في المقابل، تعرض فريق ميتز للهزيمة الخامسة على التوالي، ويتذيل قائمة الدوري.