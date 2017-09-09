(فيديو) إعصار إرما يثير الرعب في أمريكا .. وترامب للسكان: ابقوا بعيدا عنه إنه مهول !

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين على الابتعاد عن طريق إعصار إرما الذي يتوقع أن يضرب الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد يوم غد واصفا إياه بـ”المهول وربما الأقوى من أي وقت مضى”.

وفي سلسلة تغريدات منشورة اليوم على حساب ترامب في “تويتر” والمكرسة لـ”إرما”، أعلن الرئيس الأمريكي عن استعداد الحكومة الفدرالية لمواجهة الإعصار، مؤكدا قدرتها على التصدي لأي تحديات “بغض النظر عن مدى قوة الرياح أو ارتفاع منسوب المياه”.

وأعلن ترامب اليوم حالة الطوارئ في ولاية جورجيا بسبب اقتراب الإعصار، إضافة إلى ولايتي كارولينا الجنوبية وفلوريدا ومنطقة بورتوريكو الخاضعة للولايات المتحدة وجزر العذراء.

من جانبه، حذر بروك لونغ، رئيس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ اليوم من احتمال أن تكون آثار “إرما” مدمرة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال للصحفيين:”لا يزال إعصار “إرما” يشكل تهديدا جديا، إنه سيدمر الولايات المتحدة في منطقة ولاية فلوريدا وعدد من الولايات بالجنوب الشرقي”.

وأضاف أن الإعصار قد يسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بفلوريدا لمدة عدة أيام، وتوقع أن يتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.

وأعلنت شركة Florida Power & Light Company التي تدير المحططين الكهرذريتين “تيريكي بوينت” وسانت لوسي” الواقعتين بولاية فلوريدا، أنها ستغلقهما بسبب اقتراب “إرما”.

ويعادل إجمالي الطاقة الكلية للمحطتين 3.6 ميغاواط، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لقرابة مليوني شقة.

من ناحية أخرى، خفّض مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، قوة “إرما” من الفئة الخامسة والأقصى إلى الفئة الرابعة، وفق مقياس سافير سيمسون، بعد أن انخفضت سرعة رياحه من 300 كيلومتر في الساعة إلى 250.

وأوضح المركز إن “إرما” يتحرك على طول الجزر الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، متوقعا أن يصل السواحل الأمريكية يوم غد السبت أو بعد غد.

والآن، يقع مركز الإعصار على بعد نحو 800 كيلومتر جنوب شرق مدينة ميامي الأمريكية.

ويرى خبراء أن “إرما” سيكون أكثر تدميرا من إعصار “هارفي” الذي اجتاح ولاية تكساس في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، مسببا فيضانات عارمة ومخلفا نحو 70 قتيلا.

وأعلن مركز الأعاصير الوطني عن ازدياد قوة إعصار “خوسيه” الذي يقترب من جزر البحر الكاريبي من الشرق، لتصل إلى المستوى الرابع أيضا.

وتبلغ سرعة رياح “خوسيه” 240 كيلومترا في الساعة اليوم، ويتحرك الإعصار على مسار “إرما” ومن المتوقع أن يقترب، يوم الأحد القادم، من شمال بورتوريكو وهايتي لتنخفض قوته إلى يوم الاثنين لمستوى العاصفة الاستوائية.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم صورة متحركة تظهر تشكل وتحرك ثلاثة أعاصير، وهي “إرما” و”كاتيا” و”خوسيه” في المحيط الأطلسي بالقرب من الولايات المتحدة.