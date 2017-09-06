 ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار شاهد.. بهزيمة خماسية في عقر داره.. سان جيرمان يعمق جراح ميتز دراسة: القهوة مهددة بالزوال أمريكا تدفع بتعزيزات إضافية إلى اليابان تحسباً لضربة نووية كورية جديدة شيخ الأزهر: سنقود تحركات إنسانية عالمية لوقف المجازر ضد المسلمين في ميانمار مدير تعليم تبوك‬ يثمن جهود القادة والكشافة في المعسكرات الكشفية تنظيم “داعش” الإرهابي يعلن تضامنه مع قطر تعليم تبوك‬ يعتمد خمسة مراكز لمتابعة تسجيل الطلاب والطالبات – الأحد حالتي وفاة وإصابات بحادث بالطائف “أمانة الشرقية” تنهي استعدادها لانطلاقة مهرجان الصيف الأحد القادم “صحة الشرقية” تدعم مستوى الخدمات في مستشفى النعيرية العام بأطباء وأجهزة نوعية الأحوال الجوية الأمريكية: الأمطار المصاحبة لإعصار “إرما” ستبدأ بالتأثير على فلوريدا
عاجل | ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأبدى سمو أمير دولة قطر – خلال الاتصال – رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

هذا وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

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