ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيًا من أمير قطر.. أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأبدى سمو أمير دولة قطر – خلال الاتصال – رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

هذا وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.