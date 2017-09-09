اتحاد البرلمان الدولي يبدي استعداده تقديم الدعم الفني واللوجستي للبرلمان اليمني

أبدى رئيس اتحاد البرلمان الدولي صابر شودري، استعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني واللوجستي لإعادة بناء مؤسسة البرلمان في اليمن.
وأشار شودري خلال لقاء اليوم في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، مع نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي إلى أن اتحاد البرلمان الدولي مستعد لإقامة دورة في مقر البرلمان بالعاصمة المؤقتة عدن لتأهيل وتدريب كادره الفني والإداري وذلك في إطار إتمام استكمال تفعيل دور مؤسسات الدولة.
واستعرض نائب رئيس مجلس النواب اليمني، خلال اللقاء الأوضاع في بلاده, مؤكدًا وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أهمية تفعيل دور مجلس النواب كجهة رقابية لمساعدة الحكومة في توصيل المعونات الغذائية والطبية للسكان في جميع محافظات اليمن وخاصة في المحافظات المحاصرة من قِبل الميليشيات الانقلابية وتحديداً محافظتي تعز والبيضاء.
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