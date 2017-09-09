 اتحاد البرلمان الدولي يبدي استعداده تقديم الدعم الفني واللوجستي للبرلمان اليمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اتحاد البرلمان الدولي يبدي استعداده تقديم الدعم الفني واللوجستي للبرلمان اليمني

اتحاد البرلمان الدولي يبدي استعداده تقديم الدعم الفني واللوجستي للبرلمان اليمني
المناطق - واس

أبدى رئيس اتحاد البرلمان الدولي صابر شودري، استعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني واللوجستي ‏لإعادة بناء مؤسسة البرلمان في اليمن.‏

وأشار شودري خلال لقاء اليوم في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، مع ‏نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي ‏إلى أن اتحاد البرلمان الدولي مستعد لإقامة دورة في مقر البرلمان بالعاصمة المؤقتة عدن ‏لتأهيل وتدريب كادره الفني والإداري وذلك في إطار إتمام استكمال تفعيل دور مؤسسات ‏الدولة.‏

واستعرض نائب رئيس مجلس النواب اليمني، خلال اللقاء الأوضاع في بلاده, مؤكدًا وفقًا ‏لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أهمية تفعيل دور مجلس النواب كجهة رقابية ‏لمساعدة الحكومة في توصيل المعونات الغذائية والطبية للسكان في جميع محافظات اليمن وخاصة في المحافظات المحاصرة من قِبل الميليشيات الانقلابية وتحديداً محافظتي تعز ‏والبيضاء.‏

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