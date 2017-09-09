شاهد.. كيف رموا ناصر القصبي في المسبح!

شهدت حفلة زواج ابن أخي الفنان ناصر القصبي، مشهداً كوميدياً حيث شارك القصبي في حفل الزفاف، وكان هو “نجم” الليلة.

ففي تغريدة نشرها القصبي على حسابه في “تويتر” مرفقة بفيديو، كتب أنه من العادات العجيبة في حفلات الزواج بعائلتهم يتم رمي العريس في المسبح، ولكنهم أمس تآمروا عليه ليكون هو الضحية، ويتم رميه بالمسبح.

وكتب القصبي “البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة (عجيبة) يذبون (يرمون) المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح، تآمروا علي وذبوني (رموني) أنا في المسبح”.