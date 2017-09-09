 مصدر مسؤول: ما نُشر في وكالة الأنباء القطرية استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول: ما نُشر في وكالة الأنباء القطرية استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق

مصدر مسؤول: ما نُشر في وكالة الأنباء القطرية استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق
المناطق - واس

صرح مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية أن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب، ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.

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