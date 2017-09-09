 وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة

وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة
المناطق - الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر البنك بمحافظة جدة.

وأبرز البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول- المكتب الأوسط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والأعمال التجارية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد أول تقييم مخاطر السهم: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو الأعمال التجارية).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2017م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة.

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